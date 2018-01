Un italiano di 47 anni, I.T., è stato fermato nella notte con l'accusa di aver spinto sotto la metro alla fermata Eur-Fermi la donna peruviana, anche lei di 47 anni, che nel primo pomeriggio di ieri è rimasta gravemente ferita. L'uomo è accusato di tentato omicidio e dalle prime informazioni, sembra abbia problemi psichici.

Alla base ci sarebbe un gesto di follia. L'uomo avrebbe spinto all'improvviso la 47enne peruviana senza che ci fosse nessun tipo di discussione tra loro per poi allontanarsi tra la folla presente sulla banchina. Per gli investigatori, quello che è accaduto alla donna sarebbe potuto accadere a chiunque. Importanti per le indagini le registrazioni delle telecamere di sorveglianza della stazione.