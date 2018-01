Roma, in vendita la villa di Troisi. Familiari infuriati

Gli eredi di Troisi l'avevano venduta pochi mesi dopo la morte dell'attore. La villa di Massimo Troisi ai Parioli è stata conservata praticamente intatta fino ad oggi, con relativo arredamento e cimeli. Ora, però, è stata messa in vendita di nuovo e l'agenzia immobiliare mette in evidenza proprio chi era il vecchio proprietario del villino. Per questo i familiari di Troisi sono andati su tutte le furie ritenendo che l'agenzia stia cercando di speculare sul nome del grande attore.