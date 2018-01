Cade sui binari della metropolitana di Roma. Grave una donna

Grave incidente intorno alle 13 sulla metro B di Roma. Alla stazione di Eur Fermi in direzione Rebibbia una donna di nazionalità straniera, età media, è caduta sui binari al passaggio del treno. Sul posto si sono subito recate due squadre dei vigili del fuoco del comando di Roma con l’ausilio del carro sollevamento. La donna è stata estratta viva e consegnata al 118 sul posto in codice rosso ha perso l'avambraccio sinistre. Chiuse le fermate di Eur, Fermi e Palasport. Ancora da accertare le cause della caduta della donna sui binari, tra le ipotesi una spinta.