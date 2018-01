Roma, la terrazza della Rinascente è abusiva

La nuova Rinascente di via del Tritone, inaugurata appena tre mesi fa, rischia già di chiudere i battenti. La quarta sezione del Consiglio di Stato ha annullato il permesso di costruire relativo al piano alto dell'edificio. Di conseguenza, una parte dell'immobile (in particolare quella che costituisce il fiore all'occhiello del lussuoso mega-store) è abusivo e potrebbe essere demolita se non verrà sanata.

Una vicenda giudiziaria iniziata quattro anni fa, che ora è arrivata a questo incredibile colpo di scena. La società Sofigeco Credi- ti spa, rappresentata e difesa dall'avvocato Federico Tedeschini, insieme ad alcuni proprietari di immobili adiacenti il palazzo novecentesco, aveva presentato ricorso...

