Agguato a Roma, uomo ucciso in strada

Omicidio nella zona est della Capitale. Ad essere stato ucciso con un colpo di pistola all'addome all'1 della scorsa notte è stato Alberto Ianni, 39enne già conosciuto per droga. È successo in via Sebastiano Satta, zona Casal Bruciato. La vittima era sul ballatoio che collega un condominio alla strada quando è stato raggiunto dal proiettile. Era in compagnia di una donna che agli inquirenti ha detto di non aver visto nulla. A chiamare i soccorsi alcuni condomini che hanno sentito sparare. Quando il 118 è arrivato sul posto l'uomo era in gravissime condizioni: inutili i tentativi di rianimarlo. Indaga la Squadra Mobile.