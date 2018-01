Un ragazzo di 14 anni e' morto dopo essere stato investito sulle strisce pedonali da un'auto alla periferia di Roma. E' accaduto alle 22 di ieri sera in via Trionfale, in zona Ottavia. Il ragazzo trasportato in ospedale in gravissime condizioni è poi deceduto. L'investitore, un italiano di 72 anni, è stato accompagnato in ospedale per gli accertamenti del caso su assunzione di alcol e droga.

Il ragazzo era sulle strisce pedonali quando è stato investito. È quanto emerge, a quanto si è appreso, dai primi rilievi dei vigili urbani intervenuti sul posto. Dalle prime ricostruzioni sembra che il ragazzo, di origine polacca, uscito dalla stazione Ottavia della linea ferroviaria Roma-Viterbo, stesse attraversando la Trionfale sulle strisce pedonali all'altezza del numero civico 11.229 tornando verso casa. Quindi il fortissimo impatto con una Fiat Punto guidata da un 72enne pensionato italiano. Il ragazzo sembra sia finito sul cofano della macchina e sia stato trasportato per circa 20 metri prima di cadere sull'asfalto.