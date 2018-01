Alla fine la deroga è arrivata. "La sindaca di Roma Virginia Raggi ha stabilito con una ordinanza che il blocco del traffico previsto per domani, 21 gennaio, seconda domenica ecologica, sia posticipato nella fascia pomeridiana, dalle 16.30 alle 17.30", fa sapere il Campidoglio. Un dietrofront che arriva dopo le proteste per l'impossibilità a raggiungere e lasciare lo stadio Olimpico da parte dei tifosi laziali per la partita Lazio-Chievo in programma alle 15.

"La misura - spiega il Campidoglio - è stata adottata per garantire non solo l'accesso ma anche il deflusso dallo stadio Olimpico, dove è in programma una partita che prevede un considerevole afflusso di pubblico. Pertanto il divieto totale della circolazione ai veicoli dotati di motore endotermico, nella Ztl 'Fascia Verde' del Pgtu, sarà efficace nelle fasce orarie 7.30-12.30 e 17.30-20.30. Restano immutate tutte le altre disposizioni contenute nell'ordinanza numero 183 del 15 novembre 2017".