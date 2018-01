Mezzo dell'Ama in fiamme a Monteverde

Alle 14.30 una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Roma è intervenuta in Via Monte Verde all'altezza del civico 294, per l'incendio di un mezzo Ama adibito al recupero di carta e cartone. Il personale dei vigili ha estinto l'incendio del materiale cartaceo dopo aver svuotato il cassone dell'Ama. Sul posto l'Autorità competente.