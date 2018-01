Roma, un caso di meningite alla scuola materna Leonardo Da Vinci. Profilassi di massa

Un caso di meningite batterica (la forma contagiosa) nella scuola materna Leonardo da Vinci in via Lione che fa parte dell'Istituto omnicompresivo di via della Grande Muraglia in zona Eur. Profilassi antibiotica di massa. Il piccolo, si legge nella circolare della Asl RmC è stato ricoverato prima al San Camillo e poi trasferito al policlinico Gemelli.

"Data la forma morbosa e il suo decorso clinico si raccomanda la profilassi antibiotica" si legge nella circolare in cui si conferma il caso di meningite batterica nella sezione B della scuola materna e che detta il protocollo da seguire.

Necessaria la profilassi preventiva per decine e decine di persone, adulti e bambini: i piccoli della sezione B frequentata dal bimbo ammalato, e per gli altri alunni che sono venuti in contatto oltre al personale docente e non docente della scuola.