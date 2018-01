A Roma è show tra Raggi, Meloni e il maiale dei Casamonica

Galeotto fu l'ignaro suino che ingenuamente passeggiava in quel della Capitale. Immortalato suo malgrado dalla leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, a dimostrazione di un degrado ancora senza ritorno, è maldestramente diventato la mascotte dell'ennesima giornata di campagna elettorale. A far discutere non tanto il felice maialino tra i rifiuti in strada, quanto la risposta del sindaco Virginia Raggi: "Il maiale postato dalla Meloni è di proprietà dei Casamonica". Come se l'appartenenza alla ben nota famiglia facesse passare in secondo piano il fatto che le strade della Capitale, ridotte a discarica, si popolano oramai di ogni genere di fauna. E mentre i 5 Stelle a batteria chiedono a gran voce le "scuse" della Meloni alla città, replica la proprietaria chiamata in causa dal Campidoglio. Angela Casamonica, "moglie di Giuseppe, due figli, due nuore e sette nipoti", tiene a precisare, nonché "un maialino e la gallina.. che ci giocano i bambini", confessa apertamente: "perché che è stato? Mo manco un maialino si può crescere?... che sarà mai! E' un maialino, sono i bambini che lasciano aperto e quello scappa in strada. Che dovemo fa, lo dovemo rincorre? ogni tanto va in giro, non disturba". E già, chi lo avrebbe detto che nella periferia capitolina, precisamente alla Romanina, stava per nascere un bel sequel di "Babe, il maialino coragggioso". In effetti per vivere a Roma ci vuole proprio un bel coraggio.