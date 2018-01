Paura a Prati, si spezza un ramo e precipita su un'auto

Paura in Prati dove un grosso ramo si è spezzato per il forte vento ed è crollato su un'auto in sosta. E' accaduto in via Angelo Brofferio. Fortunatamente non c'era nessuno all'interno del veicolo e non risultano feriti neanche tra i passanti. Nelle vicinanze c'è anche una scuola: la media Belli infatti è a pochi passi.