Un albero crollato all'Aventino, a Roma, cadendo ha colpito un'auto in transito. La conducente è rimasta ferita, riferiscono i Vigili del Fuoco. L'albero è crollato all'altezza di via Gelsomini 26. Nella caduta l'albero (un platano di circa 25 di altezza) ha danneggiato tre autovetture e un motorino in sosta, mentre una quarta autovettura in transito è stata colpita dai rami. La conducente, alla guida di una Renaut Twingo, è stata subito soccorsa. La strada è chiusa al traffico veicolare e pedonale fino al termine dell'intervento. Sul posto l'Autorità competente.