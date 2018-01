È finita dritta all’ospedale perché sprofondata in una delle voragini di Roma. Una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia Parioli è intervenuta ieri, intorno a mezzogiorno, in via Catania all’incrocio con via Lomellina, per soccorrere un’anziana di 77 anni caduta in una buca.

La donna, ferita lievemente, è stata trasportata in ambulanza al Policlinico Umberto I. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che, dopo le verifiche del caso, hanno transennato una parte del marciapiede, oltre alla Polizia locale di Roma Capitale. La maxibuca, che si è aperta ai margini del marciapiede, ha un diametro di qualche metro e una profondità di almeno due...

