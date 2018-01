La Raggi scatena i vigili, romani oggi state a casa

Meno traffico, meno smog. Intuizione geniale in Campidoglio, dove ieri è stata emessa una determinazione dirigenziale in base all’allarme inquinamento lanciato dall’Arpa Lazio per le giornate di oggi e domani. Si è deciso dunque che "per la giornata del 15 gennaio 2018 la necessità che venga rafforzata la vigilanza urbana finalizzata alla decongestione del traffico veicolare da parte del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale nell’ambito degli itinerari qualificati ad alto flusso veicolare". Più vigili in strada, almeno oggi, dunque, nei 26 punti più "critici". Peccato questi siano stati individuati nel Piano Generale del Traffico Urbano del lontano 1999. E tali sono rimasti. Un dettaglio che suggerisce...

