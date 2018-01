La Raggi ha detto sì, gli Amici di Maria De Filippi puliranno le strade di Roma

Maria De Filippi chiama, Virginia Raggi risponde. Gli allievi della scuola "Amici 17" andranno a ripulire le strade di Roma insieme ai netturbini. Ieri durante la diretta del talent show, la De Filippi prima si è lanciata in uno dei suoi mitici “spiegoni” e poi, dopo aver annunciato l'espulsione dalla scuola di tre ballerini (Filippo, Vittorio e Nicolas) e del cantante Biondo (organizzatore del party), ha comunicato la decisione della produzione di punire tutti gli allievi della scuola per violazione delle regole.

La punizione consiste nell’impiegare le ore notturne in un lavoro socialmente utile anziché in feste e festini. Mancava solo il semaforo verde del Comune e, ieri sera, è arrivato l’ok della sindaca. Nella nota della Raggi si legge: “Maria De Filippi ha avuto una buona idea! Aspettiamo volentieri i ragazzi di Amici, questa città dopo anni di incuria e abbandono, ha bisogno anche di ragazzi volenterosi che diano il buon esempio! Gli “amici” di Maria potranno aiutarci a raccogliere i sacchi della raccolta differenziata e ad informare i cittadini sul nostro progetto di raccolta porta a porta che abbiamo avviato in alcuni quartieri e che a breve sarà esteso a 500 mila cittadini. Siamo certi che sarà un’esperienza anche molto istruttiva”. Non c’era bisogno di mandare i rifiuti fuori regione, bastava Maria De Filippi for president!