"Non riesco a pagare le bollette" e minaccia il suicidio. I passanti fanno la colletta

"Non ho i soldi per pagare le bollette, mi ammazzo". A 16 anni è stato salvato nella notte tra mercoledì e giovedì dalle forze dell'ordine di Fidene mentre minacciava di buttarsi da ponte Tazio, all'altezza di Corso Sempione. Il ragazzo, intorno alle ore 1,45, è stato bloccato mentre sui trovava sul parapetto del ponte ed è stato trasportato all’ospedale Sant’Andrea in codice giallo. Quando alcuni passanti si sono accorti che il minore stava per compiere il gesto estremo si sono offerti di fare una colletta, raccogliendo circa 100 euro, per pagargli la bolletta.