La Asl chiude Mercato Centrale alla Stazione Termini

Chiude, fino a martedì, Mercato Centrale alla Stazione Termini. I sigilli sono stati posti su disposizione della Asl Rm1. Nel verbale redatto si legge che motivo della chiusura è «la ripetuta inottemperanza di prescrizioni notificate per la presenza di non conformità rilevate nel corso di ripetuti sopralluoghi effettuati». Nel dettaglio, il documento fa riferimento a due banchi alimentari «colpevoli di aver esercitato assenza di idonei spazi, impianti ed attrezzature idonei allo svolgimento dell’attività» stabilendo la chiusura a tempo indeterminato" e "l’avvio del procedimento del provvedimento di chiusura per inottemperanza alle prescrizioni, con scadenza a trenta giorni". Passati 30 giorni gli ispettori hanno verificato che non solo i due banchi erano ancora in attività, "ma anche il mancato adeguamento dei magazzini centralizzati a cui fanno riferimento anche altre botteghe». «Considerata la gravità e la complessità della situazione», si è proceduto «al sequestro penale dello stand dei carciofi, funghi e verdure, in quanto la linea di attività veniva esercitata nonostante provvedimento di sospensione; la chiusura dell’intera struttura in seguito alla non ottemperanza di quanto indicato nel procedimento di avvio del provvedimento di chiusura; la chiusura di un laboratorio di preparazione alimenti perché tenuto in cattivo stato di pulizia e manutenzione».