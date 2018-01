San Camillo, un ospedale da buttare: dove tutto cade a pezzi

«Verrà realizzata la scala antincendio a Maternità». Era l’estate del 2016 e l’allora dg dell’azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini, Antonio D’Urso, intervistato da Il Tempo, dava l’annuncio della creazione della scala antincendio mai esistita in un reparto di prim’ordine. Ad oggi non ce n’è ancora traccia. E da due anni a questa parte si parla di un finanziamento per la ristrutturazione del Padiglione Flaiani dove spostare tutte le specialistiche che si trovano a Maternità, che però non vede luce.

Al Padiglione Lancisi, la scala antincendio sul lato Terapia intensiva neurochirurgica sbuca su una porta chiusa da un pannello di legno. Non si vede nessuno lavorare. Su quella, invece, a Neurologia non cisonoaperture per uscire. Lavori iniziati prima del Giubileo del 2000. Nei fatti, non ultimati. E dall’altro lato, dove da pochi giorni è stata spostata Pediatria, la scala antincendio è incompleta. Si gira tranquillamente nei reparti, si riesce ad accedere...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI