Un'opera per ricordare tutte le vittime dell'Olocausto

"Durante l'Olocausto non sono stati perseguitati solo gli ebrei, loro sono le vittime più note, ma stessa sorte è stata riservata a lgbt, rom, sinti e caminanti, anche loro meritano di essere ricordati". Così la presidente del Settimo Municipio di Roma, Monica Lozzi, ha annunciato la scelta della sua amministrazione di far realizzare un'opera, la prima nel suo genere in Italia, che ricorderà tutte le categorie di vittime dell'Olocausto e che sarà posizionata all'interno della storica sede municipale di piazza di Cinecittà. La presidente ha preso la decisione trovando d'accordo l'intera giunta. Il Municipio finanzierà solo i costi dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera, che si chiamerà "SVELAT...@...MENTE": sarà alta 3 metri e mezzo e verrà realizzata e donata dall'artista, pittrice e scultrice, Valeria Catania.