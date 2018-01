E' stata fissata per il prossimo 21 giugno l'udienza per il processi alla sindaca di Roma Virginia Raggi. Il tribunale di Roma ha infatti accolto la richiesta di giudizio immediato avanzata il 3 gennaio scorso dai suoi legali, a pochi giorni dall'udienza preliminare del 9 gennaio quando la sindaca sarebbe dovuta comparire davanti al gup: la procura infatti il 28 settembre scorso ha chiesto per lei il rinvio a giudizio con l'accusa di falso in relazione alla nomina di Renato Marra, fratello del suo ex braccio destro Raffaele Marra, all'incarico di capo dipartimento per il turismo. Secondo l'accusa, in particolare, la sindaca avrebbe mentito all'Anticorruzione del Comune sulla nomina. Ora il gup Raffaella De Pasquale ha accolto l'istanza di giudizio immediato della sindaca rinviando il procedimento a un giudice monocratico.