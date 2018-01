Roma, donna trovata morta su un prato

Probabilmente è morta per cause naturali. Ma sarà l'autopsia a stabilire le cause del decesso di una donna, trovata senza vita in via Val d'Ala, nel quartiere romano dei Prati Fiscali. la donna, una senza fissa dimora, è stata trovata dagli agenti di una volante (che avevano ricevuto una segnalazione telefonica) riverso a terra su un prato. Indossava una pelliccia e il medico legale chiamato per una ispezione esterna ha accertato che il corpo, rinvenuto vestito, non presentava segni di violenza. Si tratta di una cinquantenne di origine ucraina, conosciuta in zona per essere una senza tetto. Il cadavere è stato sottoposto a sequestro e sono in corso indagini da parte delle polizia.