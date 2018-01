Piazza Navona, onlus vessate dalla Raggi. 3mila euro a gazebo per far giocare i bambini

Tremila euro a gazebo per far giocare i bambini poche ore a piazza Navona: la Raggi vessa le onlus anziché aiutare la loro attività e le onlus scappano. E' questa la denuncia del Codacon che per protesta rinuncia alla postazione assegnata e minaccia di denunciare il Comune di Roma all’Anac, al Prefetto e al Ministero del lavoro, considerato che tali vessazioni violano le norme che esonerano le onlus da spese per le attività sociali svolte.

La denuncia

«Il Comune di Roma vessa le associazioni onlus con richieste assurde che finiscono per limitare o impedire l’attività delle organizzazioni senza scopo di lucro» ha scritto in una nota il Codacons, che torna ad attaccare il comportamento dell’amministrazione capitolina in merito alla Festa della Befana di Piazza Navona. «Nonostante avessimo regolarmente vinto il bando per il mercato della Befana, siamo stati costretti a rinunciare alla nostra postazione a Piazza Navona a causa delle richieste pressanti del Comune - spiega il Codacons - L’amministrazione ci ha infatti imposto di dotarci autonomamente di un gazebo (il cui costo si aggira sui 3mila euro) e di una assicurazione, dando poche ore di tempo alla nostra associazione per soddisfare tali richieste, e senza considerare che gli uffici delle imprese assicuratrici sono chiusi in questi giorni di festa».

Le conclusioni

«Così facendo il sindaco Raggi, anziché contribuire all’attività delle onlus e consentire loro di organizzare giochi di piazza per i bambini, limita l’attività delle associazioni appellandosi a pretesti assurdi. Per tale motivo abbiamo deciso di denunciare il Comune di Roma all’Anac, al Prefetto e al Ministero del lavoro, considerato che tali vessazioni violano le norme che esonerano le onlus da spese per le attività sociali svolte - aggiunge l’associazione -conclude- Il Codacons ha deciso di rinunciare alla sua postazione in Piazza Navona ma sarà comunque presente al mercato della Befana per verificare che le altre onlus che operano in piazza non svolgano attività commerciali mascherate da iniziative sociali».