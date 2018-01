Ferma ragazza in strada con la pistola e la costringe a consegnargli l'auto

A volto scoperto e con una pistola in pugno ha avvicinato una ragazza costringendola a consegnargli le chiavi della sua Lancia Y vecchio modello. La rapina oggi pomeriggio, intorno alle 17,10, a Ciampino. La giovane, sotto choc ma in buone condizioni di salute, ha chiamato la polizia fornendo una descrizione accurata dell’uomo, un italiano di 30 anni circa, capelli biondi, che indossava uno zuccotto e un piumino scuro. E’ tuttora ricercato dalle volanti, in fuga al volante dell’utilitaria di colore chiaro in direzione via dei Laghi.

Tante, ultimamente, le rapine messe a segno in questo modo nella Capitale. Vittime, soprattutto, donne sole o anziani. L’ultimo episodio, il 21 dicembre, sul lungotevere in Augusta vicino all'Ara Coeli. Due italiani, con il volto coperto da un passamontagna e armati di pistola, hanno avvicinato una donna portandole via la Fiat Punto che stava parcheggiando. Rintracciati poco dopo dai carabinieri mentre provavano a dileguarsi nel traffico del centro, sono stati arrestati dai carabinieri.