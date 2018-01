Botti di Capodanno, tredici auto a fuoco a Fiumicino

Inferno di fuoco in un parcheggio forse per i botti di Capodanno. I vigili del fuoco di Roma sono intervenuti questa notte nel Comune di Fiumicino in Via Portuense numero 2385, per l'incendio di autovetture nel parcheggio di lunga sosta di «ParkinGo». I pompieri, prontamente intervenuti hanno evitato il propagarsi delle fiamme verso altre autovetture. Al termine dell’intervento sono risultate danneggiate dalle fiamme circa 13 autovetture. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco intervenuta con un’Autobotte VVF. Non ci sono persone ferite o intossicate. Sul posto l’Autorità competente. Tra le ipotesi quella che il rogo sia partito per un botto sparato nelle vicinanze.