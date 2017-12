Roma, schianto mortale sull'autostrada A1 diramazione Sud

Un morto e quattro feriti è il bilancio dell'incidente avvenuto intorno alle 19 sulla D19 Diramazione di Roma Sud nel tratto compreso tra San Cesareo e l'allacciamento con la A1 Milano-Napoli in direzione della A1. In un tamponamento a catena all'altezza del km 0+500 sono rimasti coinvolti due mezzi pesanti, quattro vetture e un furgone. Per consentire le operazioni di soccorso è stato necessario disporre la chiusura dell'allacciamento della Diramazione di Roma Sud con la A1 in direzione Napoli che resta invece percorribile per chi procede in direzione di Firenze. Sul posto, oltre al personale della Direzione 5° Tronco di Fiano Romano sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici e sanitari.