Roma è la Capitale dell’immondizia

Divani, televisori, sedie, materassi, reti. Sono oltre 20 le tonnellate di rifiuti ingombranti abbandonati scorrettamente su suolo pubblico e rimosse mediamente ogni notte dall’Ama. Ventiquattro le squadre in servizio su tutto il territorio comunale, con mezzi e attrezzature speciali adatte alla raccolta di questi rifiuti di "grossa taglia".

Squadre che operano su una pianificazione quotidiana che riguarda il territorio di tutti i Municipi e sulla base delle segnalazioni giunte dai cittadini. I materiali rimossi vengono poi selezionati e avviati ai centri di trattamento e recupero. L’azienda compie altresì un’ulteriore azione sulla base dei differenti materiali illecitamente abbandonati e raccolti: quelli ancora recuperabili vengono differenziati e avviati alle rispettive filiere di riciclo. Tante aree-pattumiera non vengono segnalate, su tante non si è ancora intervenuto. Un esempio? La mega discarica sotto il sottopasso di via Ostiense/- SP8bis su cui ci è caduto immancabilmente l’occhio. Poco dopo l’uscita Eur/Stazione Magliana in direzione Tre Fontane in basso sulla destra, si apre la fantastica vista che vi mostriamo nelle immagini a fianco. Chilometri e chilometri di...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI