Riciclavano soldi e compravano ville e auto di lusso, tre denunciati

Sotto sequestro ville di lusso, conti correnti e quote societarie, denunciate tre persone. I finanzieri di Roma hanno sequestrato beni mobili e immobili per un valore di oltre 2 milioni di euro, emesso dal gip di Velletri, finalizzato a cautelare i beni di una società immobiliare dei "Castelli romani" e degli amministratori, per il reato di riciclaggio conseguente a condotte di bancarotta ed evasione fiscale. Il provvedimento cautelare costituisce l’epilogo di complesse indagini, convenzionalmente denominate "operazione Rewind the Past", condotte dagli investigatori per oltre un anno. Le indagini sono state avviate dopo alcuni preliminari riscontri in ordine a società fantasma con sedi su tutto il territorio nazionale, riconducibili a "teste di legno", attive, solo sulla carta, nella compravendita di prodotti informatici ed elettrodomestici.

In particolare, è stato ricostruito un complesso e ramificato gruppo societario, costituito al solo scopo di drenare denaro, attraverso una consistente evasione fiscale nonché una serie pilotata di fallimenti, volti a sottrarre ai creditori e allo Stato i beni delle stesse società. La galassia delle società, delle vere e proprie scatole cinesi, faceva solamente da schermo, ma, in realtà, non aveva alcun tipo di struttura organizzativa, nessun dipendente o magazzino per lo stoccaggio delle merci e serviva solo per sviare le disponibilità finanziarie che, invece di essere in quota parte versate all’Erario ovvero destinate a pagare i fornitori, sono state interamente destinate all’acquisto di immobili di lusso, come due prestigiosissime ville, di cui una con oltre 10 camere con annessa piscina, un appartamento residenziale, un immobile commerciale di oltre 400 metri quadri, due box di oltre 60 metri quadri e macchine di grossa cilindrata, Porsche e Audi.

Tra i beni così acquisiti anche le quote del capitale sociale di una nota società di elettrodomestici che oggi sponsorizza squadre di calcio di serie A e B, di basket e di pallavolo. Il provvedimento eseguito dalla Guardia di Finanza di Velletri ha consentito di sottoporre a sequestro il patrimonio mobiliare e immobiliare illecitamente accumulato e nei prossimi giorni i tre soggetti, denunciati per riciclaggio in concorso e residenti nel territorio dei Castelli romani, saranno sentiti dall’autorità giudiziaria.