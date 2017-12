Roma, giallo sulla Tuscolana: trovato cadavere in un'auto distrutta dalle fiamme

Un'auto incendiata sulla via Tuscolana, nascondeva al suo interno la presenza di un corpo umano, letteralmente carbonizzato. È stata questa la macabra scoperta da parte dei Carabinieri della compagnia di Colleferro che, nella mattinata del 27 dicembre, in località Le Macere, erano stati allertati da un automobilista che passava di là. Al momento non si esclude nessuna ipotesi sulla vicenda , sulla quale stanno indagando anche gli uomini del nucleo investigativo di Frascati. Indagini rese ancora più difficili per via dell'impossibilità di identificare la vittima.