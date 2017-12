Roma fa scappare anche i pellegrini

Meglio Bolzano che Roma per un viaggio spirituale. Incredibile ma vero: la Capitale che ospita lo Stato del Vaticano, culla del cattolicesimo, viene "battuta" dalla provincia di Bolzano, da Trento, Firenze, Brescia, Livorno, La Spezia, Torino per quanto riguarda il rapporto domanda-offerta legato alle strutture ricettive destinate alle famiglie cristiane.

L'esito, icastico, viene riferito dal portale "Ospitalitareligiosa.it", che ha elaborato i dati delle richieste transitate sul sito e giunte a 1.500 strutture, sia laiche che religiose, specializzate nell'accoglienza di famiglie e gruppi di ispirazione cristiana: si tratta di 37.000 richieste per oltre 700.000 posti letto e più di 2 milioni di pernottamenti. Un boom vero e proprio che determina molto semplicemente la ricerca di pace, ormai vagheggiata coralmente, a fronte di stili e qualità della vita insostenibili. L'esito dell’indagine non ha caratteristiche empiriche, nel senso che Roma resta comunque in termini numerici la città più gettonata anche se, andando nel dettaglio, non rappresenta la méta preferita per un viaggio religioso in senso più stretto che...

