Pomezia, arrestato rapinatore seriale latitante

È stato fermato in un residence a Pomezia dove si nascondeva da tempo, latitante per non scontare la pena alla quale era già stato condannato. L'uomo considerato "pericoloso" dai finanzieri di Ostia che lo hanno rintracciato, aveva con sé passamontagna, attrezzi per lo scasso e un vero e proprio arsenale. Si preparava a commettere l’ennesima rapina, secondo gli investigatori.