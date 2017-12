La neve scende sui Castelli Romani, i fiocchi imbiancano Rocca Priora

Dopo i violenti nubifragi di ieri che hanno provocato allagamenti, cadute di alberi e numerosi danni sul territorio, annunciata dalla previsioni di ieri ai Castelli romani è arrivata la neve. Il comprensorio si è svegliato questa mattina sotto una intensa grandinata che ha interessato praticamente tutta la zona: dalle 9, poi, la pioggia si è trasformata in neve soprattutto nelle aree a quota più alta. A Rocca Priora tetti e strade imbiancate così come a Rocca di Papa dove, come ormai spesso accade, nella zona dei Campi di Annibale la colonnina di mercurio è scesa sensibilmente sotto lo 0. Qualche fiocco di neve anche a Frascati e nei Comuni a quote inferiori.

La bianca coltre che ha ricoperto i colli albani non ha provocato grandi disagi essendosi trattato di pochi centimetri che poi con la comparsa del sole si sono sciolti. Il tutto è comunque servito a rendere più colorita la tradizione natalizia e a far impazzire i social dove moltissimi sono stati coloro che hanno salutato l’arrivo della neve. Già dal pomeriggio ed ancor più nei prossimi giorni il passaggio della perturbazione e il relativo rialzo delle temperature renderanno il clima più mite ed ai Castelli sarà un Capodanno senza ghiaccio.