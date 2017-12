Doveva essere una grossa partita di droga per rifornire le piazze di spaccio del quartiere, in vista delle festività natalizie, ma l'auto dei trafficanti è stata intercettata dai carabinieri della stazione di Roma Tor Bella Monaca che, dopo un breve inseguimento, li hanno arrestati. In manette sono finiti due giovani romani, di 18 e 19 anni, senza occupazione e già noti alle forze dell'ordine per i loro trascorsi negli ambienti della droga.

La scorsa notte i militari hanno riconosciuto i due giovani a bordo di un'auto in transito ed hanno intimato l'alt. I malviventi hanno forzato il posto di blocco senza fermarsi e hanno tentato la fuga su via Amico Aspertini, tallonati dai carabinieri.

Durante l'inseguimento, l'auto dei trafficanti ha speronato l'auto dei militari ma, l'azzardata manovra, l'ha fatta sbandare con un divisorio in cemento ai margini della strada. I carabinieri hanno ammanettato i due e hanno ispezionato il veicolo. Al suo interno hanno rinvenuto oltre mezzo chilo di cocaina pura, già divisa in circa 1.000 dosi, e 5.000 euro in contanti, ritenuto provento dell'attività illecita. Gli arrestati, accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato, sono stati portati in caserma e trattenuti in attesa del rito direttissimo.