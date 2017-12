Ostia, fiamme nel parco giochi davanti al Municipio

Fiamme e paura nel luna park vicino al Municipio di Ostia, sul litorale romano. L'incendio è esploso intorno alle 22 in via della Stazione Vecchia, all'interno di un'area privata vicino al parco giochi: sul posto sono intervenute le squadre del Comando di Roma. I vigili del fuoco hanno spento il rogo esploso all'interno di un manufatto di legno utilizzato come dormitorio.