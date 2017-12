Il padre del piccolo di 5 anni, precipitato mercoledi pomeriggio scorso, dal quinto piano di uno stabile di Spinaceto, in via Padre Romualdo Formato, è stato iscritto nel registro degli indagati. La dinamica sarebbe stata confessata durante un lungo colloquio con carabinieri del Gruppo di Frascati.

L’uomo solo in casa (la moglie era uscita per andare a prendere la figlia più grande a scuola) era in un’altra stanza a guardare la tv mentre il piccolo era in salotto, da solo, a giocare. Nel giro di un attimo è avvenuto il tragico incidente: il bimbo è precipitato per 15 metri ed è morto sul colpo davanti agli occhi spaventati dei condomini e dei bimbi che giocavano in strada. Si ipotizza l’accusa di abbandono di minore per cui il genitore rischia dai 3 agli 8 anni di carcere.