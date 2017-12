Il detective Raggi scopre il complotto di Spelacchio: "Ora i danni"

Prova a smorzare, con scarsi risultati, Virginia Raggi, al suo secondo Natale da sindaco di Roma Capitale, e alla sua ennesima gaffe mondiale. Dopo giorni di polemiche e sberleffi, "esce allo scoperto" e finalmente parla. "Sono giorni, ormai, che non si fa altro che parlare e sparlare di questo albero - dice il primo cittadino inaugurando con giusto in tempo per la nascita del Bambinello il presepe di piazza del Campidoglio - In realtà, se i problemi dell’Italia e di Roma fossero tutti relativi all’albero, direi che potremmo sentirci sollevati. Sappiamo bene che ci sono cose molto più importanti e alla fine, ci siamo tutti anche un po’ affezionati a Spelacchio, come lo avete chiamato. L’albero, come avete visto, quando lo abbiamo scelto era molto bello e molto folto - ha aggiunto poi la Raggi - sicuramente c’è stato qualche problema tra il taglio e il trasporto. Rassicuro tutti: abbiamo avviato un’indagine interna e saranno poi chiesti i danni, chiaramente. Detto questo, voglio prendere anche la questione con leggerezza". Insomma, "prendiamola a ridere", suggerisce. In fin dei conti è solo un...

