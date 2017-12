Attimi di terrore sul Lungotevere in Augusta vicino l'Ara Coeli a Roma, dove una donna è stata avvicinata da due italiani che con il volto coperto da un passamontagna e armati di pistola le hanno portato via l'auto che stava parcheggiando, una Fiat Punto in cui c'erano la borsa con il portafoglio e un telefonino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Roma San Lorenzo in Lucina e del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro che grazie al dispositivo di controllo messo in campo dal Comando Provinciale per le festività natalizie e di fine anno, sono riusciti a rintracciarli e arrestarli in meno di un'ora. Recuperata l'auto e la borsa della vittima. Trovate anche le pistole, a salve e prive di tappo rosso, perfette riproduzioni di quelle vere.