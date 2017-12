“Se non mi pagate lo stipendio mi lancio nel vuoto”. È andata avanti per ore la disperata trattativa di un operaio salito su una gru di un cantiere adiacente il centro commerciale Euroma 2, in via Paride Stefanini a Roma. Sul posto sono arrivati immediatamente polizia e dei vigili del fuoco. "Ho bisogno del mio stipendio. Mia moglie mi ha lasciato, sono divorziato e vivo fuori casa in condizioni precarie", ha urlato più volte ai suoi soccorritori.

Il cantiere dove presta servizio l’uomo è fermo da due mesi e i lavoratori sono in attesa delle retribuzioni di ottobre e novembre. Alla fine sono stati due carabinieri, che passavano di là in quel momento e liberi dal servizio, a dissuadere il giovane dal folle gesto traendolo finalmente in salvo.