Svolta sui Piani di Zona, gli inquilini potranno acquistare l'alloggio

Gli inquilini delle case ricadenti nei "Piani di zona" potranno acquistare l'alloggio. Il nuovo provvedimento della Giunta regionale è esecutivo e interesserà quattromila famiglie. Lo ha illustrato il governatore Zingaretti: "Grazie a questa determina gli inquilini che vivono nelle case di edilizia agevolata, avranno la possibilità di acquistare o trasformare in locazione permanente l’immobile nel quale vivono". "La Direzione Infrastrutture e Politiche abitative ha stabilito i criteri per la modifica dei termini di affitto obbligatorio nei Piani di zona in Edilizia agevolata per permettere a quanti lo vogliono, e hanno usufruito di diversi programmi di Edilizia agevolata, di divenire proprietari dell’immobile". Per permettere questo, la Regione Lazio è dunque intervenuta su modalità e termini per il rilascio dell’autorizzazione alla trasformazione del titolo. Ad oggi il provvedimento potrà interessare almeno 4mila nuclei familiari che, a partire dal 1998, hanno aderito ai Piani di zona. La normativa nazionale non imponeva al costruttore di rinnovare i contratti di affitto oltre l’ottavo anno, così la Regione si è assunta la responsabilità di offrire una soluzione idonea in favore degli inquilini, e dare l’opportunità di acquistare gli alloggi ridefinendo i criteri e, in particolar modo, dando la possibilità agli stessi inquilini di comprare prima dei termini stabiliti (8 o 15 anni), locazione permanente e permanente trasformata in 25 anni. Lo potrà fare chi ha avuto una permanenza in affitto in un appartamento di un fabbricato il cui primo contratto di locazione sia stato stipulato almeno da 3 anni, con l’obbligo di non rivendere l’alloggio stesso nei 5 anni successivi. La determinazione regionale ha stabilito alcuni punti sostanziali, primo fra tutti l’individuazione del valore medio del contributo concesso dalla Regione nelle ultime programmazioni degli interventi per la realizzazione di alloggi destinati alla proprietà, al fine del calcolo della quota residua del contributo pubblico da restituire. In questo modo sono stati così definiti i nuovi parametri medi, per metro quadro, del contributo massimo previsto per ottenere la proprietà dell’immobile. Provincia per provincia, questi i nuovi valori: 168,36 euro per Frosinone; 146,67 euro per Latina; 156,47 euro per Rieti; 168,36 euro per Roma e provincia; 156,47 euro per Viterbo.