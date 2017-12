Roma, tenta rapina in una tabaccheria. Messo in fuga e arrestato

Con una pistola a salve, riproduzione identica di una Beretta, alle 19 di ieri ha fatto irruzione in una tabaccheria di via Amico Aspertini, nel centro commerciale “Le Torri”, convinto di portare a casa l’incasso. Il bandito, un quarantacinquenne residente a Tor Bella Monaca, non aveva però messo in preventivo il coraggio della sua vittima che, nonostante l’arma puntata al volto, ha costretto il rapinatore a desistere e scappare a piedi. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti identici, ha corso pochi metri: i carabinieri, che erano in zona per i controlli di Natale, lo hanno bloccato sequestrandogli la finta Beretta. Le indagini continuano per capire se sia lui l’autore di altri due colpi messi a segno con le stesse modalità nei giorni precedenti.