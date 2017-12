Roma, bimbo di 5 anni muore cadendo dal quinto piano a Spinaceto

Tragedia oggi pomeriggio in un’abitazione al quinto piano di uno stabile a Spinaceto, alla periferia sud di Roma: un bimbo di 5 anni è precipitato dopo essersi sporto dalla finestra del salone che, approfittando di un momento di distrazione del padre, era riuscito ad aprire. Inutili i pur immediati soccorsi, il piccolo è deceduto all’istante in seguito al violento impatto con il suolo. La madre della piccola vittima era uscita per andare a prendere a scuola l’altra figlia. Sul posto, in via Padre Romualdo Formato, sono arrivati i carabinieri del Nucleo investigativo della Compagnia di Frascati e quelli di Pomezia per gli accertamenti del caso e stabilire con esattezza la dinamica dell’accaduto. La Procura di Roma ha aperto un’inchiesta. Il pm di turno, Margherita Pinto, che sta coordinando i primi accertamenti affidati ai carabinieri, ha già disposto l’autopsia.