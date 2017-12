"Se mi ricandiderò? In base alla regola dei due mandati direi di no". Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, a margine di una conferenza stampa in Campidoglio, rispondendo a chi le chiedeva se intende ricandidarsi come sindaco di Roma dopo la fine di questo mandato. Il caso è nato dopo che Fabio Fucci, sindaco M5S di Pomezia, è entrato in rotta con il Movimento proprio perché vuole ricandidarsi. "La regola è chiara e ce la siamo data", ha spiegato ancora la Raggi. A chi le sottolineava che servono due mandati per completare l’opera di un sindaco la Raggi ha risposto: "Intanto direi che arrivare viva alla fine di questo mandato sarà un grandissimo successo".