Un anziano di 79 anni ha investito in auto una donna di 32 anni della Guinea che attraversava la strada sulle strisce con il figlio di 8 anni. E' accaduto a Mentana, vicino Roma. Sul posto una pattuglia dei carabinieri della stazione Mentana e un carabiniere della compagnia di Monterotondo, intervenuto anche se libero dal servizio. I militari hanno sollevato l'auto ed estratto il bambino che era rimasto incastrato sotto una ruota. Il piccolo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Sant'Andrea, dove è ricoverato ma non è in pericolo di vita. Tra le ipotesi quella per cui l'anziano non abbia visto i due attraversare per il maltempo.