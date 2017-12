La mareggiata porta cinque bombe sulla spiaggia dell'aeroporto di Furbara

Rinvenuti cinque ordigni bellici della seconda guerra mondiale sulla spiaggia dell’aeroporto di Furbara. L’area è stata posta in sicurezza dal personale artificiere del 17° Stormo Incursori di Furbara.

La forte mareggiata della scorsa notte che ha interessato il litorale laziale ha portato sulla battigia della spiaggia dell’aeroporto militare di Furbara (Rm) a Cerveteri cinque ordigni bellici della seconda guerra mondiale tra i due e i cinque chili di peso.

Sul posto sono intervenuti gli artificeri del 17° Stormo «Incursori» dell’Aeronautica Militare che hanno sede proprio nella base di Furbara.

I militari hanno tempestivamente messo in sicurezza l’area interessata in attesa che la Prefettura, allertata dai Carabinieri per l’AM del Reparto unitamente alla Questura e al Comune di Cerveteri, ne disponga la rimozione.

Il 17° Stormo Incursori ha infatti anche la capacità rappresentata dalla componente artificieri che conducono attività Explosive Ordnance Recognition (EOR) e Explosive Ordnance Disposal (EOD) operando nel settore del riconoscimento e disattivazione degli ordigni esplosivi.