Una bottiglia incendiaria è stata lanciata intorno alle 21.30 contro un mezzo della polizia parcheggiato davanti al Commissariato Prati, in via Ruffini. Danneggiato un furgone, non ci sono agenti feriti.

Una settimana fa un ordigno rudimentale era stato fatto esplodere davanti alla caserma dei carabinieri di via Britannia, a San Giovanni. L’attentato, che danneggiò il portone, venne rivendicato dagli anarchici.