"Panico, amore e allegoria" alla libreria Cicerone

Sabato 16 dicembre l'attrice e scrittrice Katia Pietrobelli presenta il suo libro: "Panico, amore e allegoria". L'appuntamento è alle 19 alla libreria Cicerone nel sottopasso di largo Chigi, nel centro di Roma. Il romanzo della Pietrobelli esplora i sentimenti e fa compiere ai lettori un viaggio in tredici tappe. Lo stesso che la protagonista, un'attrice, percorre dentro di sé. Un cammino cominciato per il bisogno di comprendere la propria vita e per riuscire ad analizzare il matrimonio, la maternità e le altre sfide che la protagonista deve affrontare. Non mancano le emozioni: l’amore ma anche la spiritualità, e poi la vergogna e il dolore.