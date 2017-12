Ecco la spiaggia della Raggi sul Tevere a Ponte Marconi

Una bella spiaggia sul Tevere per l’estate 2018, con tanto di aree gioco per bambini, spazi dedicati agli animali "percorsi sulla banchina" immersi nel verde. Un bel sogno, quello annunciato ieri dal sindaco Virginia Raggi, da realizzare sotto a Ponte Marconi. Una sfida lanciata per tempo. Ma le foto di come oggi appare il tratto del Tevere sotto Ponte Marconi appaiono chiare. Un’area allagata, degradata, con piccole baracchette seminascoste tra l’erba selvatica.

"La prossima estate i cittadini e i turisti potranno riappropriarsi di un tratto del fiume. Potran- no tornare a viverlo. Abbiamo presentato il progetto che interesserà un’area di 10mila metri quadrati sotto Ponte Marconi, per la quale abbiamo già richiesto una concessione di lunga durata alla Regione Lazio. Diventerà un laboratorio per la riqualificazione del Tevere - dice sicura la Raggi -. Perché oltre a garantire la pulizia, la sicurezza, lo sgombero degli insediamenti abusivi, vanno messi in campo progetti che consentano ai cittadini di considerarlo una parte viva e pulsante della città, come avviene a Parigi, Londra, Madrid o Lisbona". Tra le altre cose si parla anche di...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI