Blitz a Ostia, arrestati per corruzione ex dirigente del Municipio e due imprenditori

L’ex responsabile dell’ufficio tecnico dell’edilizia del X municipio e due imprenditori indagati, a vario titolo, per corruzione, abuso d’ufficio, falsità ideologica e millantato credito. Sono tre dunque al momento gli uomini finiti nella rete degli agenti della Squadra Mobile e del Commissariato di Ostia nell’ambito dell’operazione "Regali di Cemento" coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma e in corso in queste ore. I poliziotti sono sul posto per notificare le misure degli arresti domiciliari e terminare le perquisizioni.