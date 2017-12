Roma, animali maltrattati, blitz nel campo di via di Salone

Questa mattina sta avvenendo un blitz al campo nomadi di via di Salone a Roma al fine di tutelare la salute e il diritto ad una vita dignitosa dei nostri amici animali. L'iniziativa è stata intrapresa da Polizia Roma Capitale, dalle Guardie zoofile Nogra, dal CAOP di Ponte di Nona e ha visto la partecipazione dell'Associazione IV Municipio Case Rosse, del C.A.R.E. e del capogruppo di FDI del VI municipio Nicola Franco.

Durante il blitz si è potuto constatare ancora una volta come il campo nomadi di via di Salone sia in completo stato di abbandono. Strade interne ridotte a vere latrine a cielo aperto. Bambini in strada che non sono mai andati a scuola nonostante il pulmino adibito dal Comune e pagato con i soldi dei cittadini romani. Uno stato di degrado, sporcizia e illegalità che prosegue incessante.