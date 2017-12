Fenomeno singolare a Ostia. Una estesa coltre di schiuma bianca, inodore, è apparsa dal mare sulla costa centrale, dopo la forte mareggiata delle ultime 24 ore. Parte della schiuma è arrivata fin sui marciapiedi del lungomare del centro del litorale romano. Il fenomeno, al momento, è localizzato: non è comparso, ad esempio, sulla costa di Fiumicino. La Capitaneria di Porto di Roma, tramite la Delegazione di Ostia, ha compiuto un sopralluogo e ha attivato l'Arpa Lazio per le verifiche.

"In queste ore sono visibili sulle spiagge di Ostia cumuli di una sostanza schiumosa riversata dal mare fin sul bordo della strada. Potrebbe trattarsi di un fenomeno naturale, come accaduto a Fiumicino alcuni anni fa, ma per tranquillità dei cittadini chiedo da parte dell'autorità competenti una verifica immediata sulla natura della sostanza", dichiara Andrea Bozzi consigliere nel X Municipio delle Liste Civiche per l'Autonomia Ora e Un sogno comune, che ha pubblicato su Twitter un video del fenomeno.