Roma, cade albero in via degli Scialoja. Feriti due pedoni

Una giornata caotica quella di oggi nella Capitale a causa dei continui episodi di alberi e rami caduti in ogni parte della città. Dalla periferia fino al centro, sono almeno una decina gli episodi registrati che vedono coinvolti Polizia Locale, Vigili del Fuoco e Servizio Giardini di Roma che da questa mattina hanno lavorato senza sosta per cercare di arginare l’emergenza.

L’ultimo albero è caduto circa un’ora fa, in via degli Scialoja, nel II Municipio del quartiere Parioli. Questa volta i danni non sono stati solo a carico delle macchine parcheggiate come accaduto nel corso della mattinata, ma anche a carico di due pedoni che in quel momento si trovavano ad attraversare la strada. I due feriti sono stati trasportati immediatamente in due nosocomi differenti: una al Fatebenefratelli e l’altra al Santo Spirito.

Alcuni rami sono caduti anche su importanti arterie della Capitale, come la Cristoforo Cololombo e la via Ostiense, dove si trovavano a transitare molteplici cittadini.